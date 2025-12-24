In Magdeburg sucht die Polizei nach Tannenbaum-Dieben. Kurz vorm Fest hatten sie einen Verkaufsstand bestohlen.

Magdeburg - Unmittelbar vor dem Heiligen Abend haben in Magdeburg Tannenbaum-Diebe zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei plünderten sie einen Weihnachtsbaumverkaufsstand in der Halberstädter Straße in Magdeburg.

Tatzeit sei die Nacht von Montag, 22. Dezember, auf Dienstag, 2. Dezember 2025 gewesen. Über den genauen Hergang, den Verbleib der Bäume und den Schaden wurde bisher nichts mitgeteilt.

Nun sucht die Polizei zur Aufklärung des Diebstahls Zeugen. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0391/5463295 oder hier online im E-Revier zu melden.