Der Weihnachtstag ist erst wenige Stunden alt, da ist das Eingreifen der Feuerwehr in Burg nötig. Einsatzkräfte sind in der Nacht zum 24. Dezember 2025 zu einem Brand ausgerückt. Der war größer als erwartet.

Der erste Brand am Weihnachtstag: Die Nacht endet für die Feuerwehr in Burg sehr früh

Impressionen vom Brand am Morgen vom 24. Dezember 2025 im Stadtgebiet von Burg.

Burg - Die Weihnachtstage sind erfahrungsgemäß jene Tage, an denen das Eingreifen der Feuerwehr in Burg nötig ist. Eine Befürchtung, die sich am 24. Dezember 2025 sehr früh bewahrheitet hat.

Denn kurz nach 3 Uhr endete die Nacht für die Einsatzkräfte der Burger Feuerwehr. Gemeldet wurde ein Brand im Wohngebiet vom Südring. Der entpuppte sich kurz nach dem Eintreffen als weitaus größere Einsatzlage, wie es von der Feuerwehr heißt.

Flammen drohen in Burg auf mehrgeschossige Neubauten überzugreifen

Am Südring standen drei große Müllbehälter an einer Hauswand in Flammen, die jeweils ein Fassungsvermögen von 1.100 Litern haben. Oder besser gesagt hatten.

Beim Brand im Stadtgebiet von Burg ist auch eine Drehleiter zum Einsatz gekommen. Foto: Feuerwehr Burg

Die Sammelbehälter brannten komplett aus. Durch ein schnelles Eingreifen habe Schlimmeres verhindert werden können, vermelden die Brandbekämpfer. Nämlich ein Übergreifen des Feuers auf die Fassade des Wohnblocks verhindert werden können.

Zwischen den Gebäuden habe eine große Thermik bestanden, welche zu einem Funkenflug bis zur Dachkante des Mehrgeschossers geführt habe, heißt es weiter. Per Drehleiter haben die Dachkanten und -flächen kontrolliert und schließlich Entwarnung gegeben werden können.

Per Drehleiter haben Einsatzkräfte der Feuerwehr nach einem Brand im Südring in Burg die Dachflächen von Wohnhäusern kontrolliert. Foto: Feuerwehr Burg

Nach etwa einer Stunde wurde der Einsatz beendet. Es war der mittlerweile 222. für die freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt in diesem Jahr. Bleibt zu hoffen, dass nicht mehr viele hinzukommen werden.