Noch unbekannte Täter haben den Außenbereich einer Gastronomie in Magdeburg-Stadtfeld stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Sinnlose Zerstörung - Täter demolieren Außengastronomie in Magdeburg-Stadtfeld

Der Außenbereich der Gastronomie in Magdeburg-Stadtfeld wurde stark beschädigt.

Magdeburg/VS. - In der Nacht zu Sonntag (19. Mai) haben noch unbekannte Täter den Außenbereich einer Gastronomie in der Winckelmannstraße/ Ecke Schellheimerplatz in Magdeburg-Stadtfeld demoliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden Zaunfelder und Sonnenschirme beschädigt sowie die Sitzflächen mehrere Stühle zerschnitten.

Zudem wurden die Fassade, Schaufensterscheibe und Tische mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Polizei hat den Bereich kriminaltechnisch untersucht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fassade und Scheiben der Gastronomie wurden beschmiert. Konstantin Kraft

Zur Aufklärung des Vorfalls wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer Hinweise hat, kann sich unter Telefon 0391/546 32 95 im Polizeirevier Magdeburg oder in der nächsten Polizeidienststelle melden.