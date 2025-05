In Magdeburg wurde am Sonntagnachmittag eine Straße wegen eines Unfalls abgesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nun gab die Polizei neue Informationen bekannt.

Magdeburg - Nach dem Vorfall mit Fahrerflucht am Sonntag, 4. Mai 2025, in Magdeburg, bei dem es zu einer großflächigen Sperrung am Europaring kam, hat die Polizei weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Wie berichtet, war der Streckenabschnitt zwischen Albert-Vater-Straße und Olvenstedter Chaussee am Sonntagnachmittag weiträumig abgesperrt worden. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz, unterstützt von einem Hubschrauber.