Der diesjährige Kult-Film „Better Man – die Robbie Williams Story“ wurde beim Kult-Kino in Schönebeck gezeigt. Die Atmosphäre war wie einen Tüte Popcorn.

Kult-Kino in Schönebeck mit einem Affen, der singen kann

Das gibt's doch nicht

Pünktlich um 20.30 Uhr begann das 15. EMS-Kult-Kino im Kurpark Bad Salzlemen.

Bad Salzelmen. - Zum mittlerweile 15. Mal lud die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) zum Kult-Kino in den Kurpark Bad Salzelmen ein. Bei bester Sommer-Open-Air-Kino-Atmosphäre mit einer riesigen Leinwand, Emotionen und kostenlosem Popcorn erlebten die Besucher ein Filmerlebnis.