Das gibt's doch nicht Kult-Kino in Schönebeck mit einem Affen, der singen kann
Der diesjährige Kult-Film „Better Man – die Robbie Williams Story“ wurde beim Kult-Kino in Schönebeck gezeigt. Die Atmosphäre war wie einen Tüte Popcorn.
31.08.2025, 18:23
Bad Salzelmen. - Zum mittlerweile 15. Mal lud die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) zum Kult-Kino in den Kurpark Bad Salzelmen ein. Bei bester Sommer-Open-Air-Kino-Atmosphäre mit einer riesigen Leinwand, Emotionen und kostenlosem Popcorn erlebten die Besucher ein Filmerlebnis.