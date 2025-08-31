weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Das gibt's doch nicht: Kult-Kino in Schönebeck mit einem Affen, der singen kann

Der diesjährige Kult-Film „Better Man – die Robbie Williams Story“ wurde beim Kult-Kino in Schönebeck gezeigt. Die Atmosphäre war wie einen Tüte Popcorn.

Von Olaf Koch 31.08.2025, 18:23
Pünktlich um 20.30 Uhr begann das 15. EMS-Kult-Kino im Kurpark Bad Salzlemen.
Bad Salzelmen. - Zum mittlerweile 15. Mal lud die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) zum Kult-Kino in den Kurpark Bad Salzelmen ein. Bei bester Sommer-Open-Air-Kino-Atmosphäre mit einer riesigen Leinwand, Emotionen und kostenlosem Popcorn erlebten die Besucher ein Filmerlebnis.