Magdeburg - In der Planckstraße in Magdeburg ist am Dienstag (26. September 2023) am frühen Morgen ein Kind von einer Straßenbahn angefahren worden. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, war das Kind gegen 7.30 Uhr plötzlich vor die Straßenbahn über die Gleise gelaufen. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Kind habe dabei leichte Verletzungen davongetragen. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort konnte das Kind seinen Weg zur Schule fortsetzen, hieß es von der Polizei. Wegen des Unfalls mussten die Straßenbahnen der Linien 2, 9 und 10 umgeleitet werden, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilten.