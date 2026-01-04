Die 80-jährige Seniorin Britta B. aus Magdeburg-Stadtfeld, die seit Samstagabend als vermisst galt, wurde gefunden – unterkühlt aber lebend.

Eine 80-jährige Seniorin wurde seit Samstag vermisst und mit einem Hubschrauber gesucht. Inzwischen wurde die Magdeburgerin gefunden.

Magdeburg. - Die seit Samstagabend vermisste 80-jährige Britta B. aus Magdeburg ist am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 12.38 Uhr lebend aufgefunden worden.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilt, entdeckten Einsatzkräfte die Seniorin in einem Schuppen im Nahbereich ihrer Wohnanschrift. Sie war unterkühlt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Magdeburger Krankenhaus gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung bei der Suche.