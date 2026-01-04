Viele Autofahrer waren auf das plötzliche Winterwetter nicht eingestellt. Zu hohe Geschwindigkeit und falsche Bereifung waren Ursachen für Unfälle.

Ein 18-Jähriger kam bei Zichtau mit seinem Golf von der Straße ab.

Altmarkkreis. - Es hatte sich angekündigt, dennoch waren einige Autofahrer im gesamten Altmarkkreis Salzwedel auf Schnee und Eis nicht eingestellt. Laut Polizei kam es auf Grund des Wintereinbruchs zu zahlreichen Glätteunfällen. Innerhalb weniger Stunden registrierten die Beamten insgesamt 15 Unfälle, „größtenteils durch die auftretende Glätte begünstigt“, heißt es im Polizeibericht. „Bereits in den frühen Morgenstunden setzte am Sonnabend leichter Schneefall ein, der in Verbindung mit Temperaturen um den Gefrierpunkt die Straßen schnell vereiste.“

Gegen 12.30 Uhr kam ein 18-Jähriger auf der K1086, der von Zichtau in Richtung B 71 fuhr, mit seinem Golf von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann blieb unverletzt, am VW entstand Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei vermutet der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit als Ursache. Gegen den Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Aus der Kurve getragen

Besonders betroffen waren Land- und Kreisstraßen, aber auch innerörtliche Straßen waren teilweise spiegelglatt. Am Sonnabend gegen 16 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Passat in Dolchau gegen eine Straßenlampe, nachdem er aus einer Kurve geraten war. Der VW hatte nur ungeeignete Bereifung. Auch hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät Fahrern, sich auf die Straßenverhältnisse einzustellen, die Geschwindigkeit anzupassen, den Sicherheitsabstand einzuhalten und nur mit geeigneten Reifen zu fahren.