Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn in Magdeburg - zwei Personen verletzt

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 28. Februar 2022, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich im Bereich des Universitätsplatzes, in Magdeburg ein Verkehrsunfall, wobei zwei Personen verletzt wurden. Ein 58-jähriger VW-Fahrer befuhr den Universitätskreisverkehr aus Richtung B1 in Richtung Albert-Vater-Straße.

Aufgrund der Sonnenstrahlen übersah der Pkw-Fahrer die herannahende Straßenbahn, heißt es von der Polizei Magdeburg. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden der Pkw-Fahrer und sein 46-jähriger Beifahrer verletzt. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insassen der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.