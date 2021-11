Verletzt nach Auffahrunfall: 82-Jähriger Autofahrer übersieht rote Ampel in Magdeburg

Am Freitag, den 19. November 2021, kam es im Bereich der Leipziger Chaussee in Magdeburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Magdeburg (vs) -Ein 82-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitag, den 19. November 2021 mit seinem Pkw die Leipziger Chaussee in Richtung Ottersleber Chaussee. Im Zuge der Fahrt übersah dieser dabei die „Rot“ anzeigende Lichtzeichenanlage und den haltenden Pkw eines 66-jährigen Verkehrsteilnehmers und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf einen weiteren davor befindlichen Pkw geschoben.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 82-Jährige schwer im Bereich des Oberkörpers verletzt und anschließend stationär in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden, wobei zwei nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.