Vermisst: Polizei sucht nach 14-jährigem Mädchen aus Magdeburg

Magdeburg (vs) - Die 14-jährigen Scarlett Judy S. aus Magdeburg ist verschwunden. Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, verließ der Teenager am Donnerstag (23. Dezember 2021) die elterliche Wohnung in Magdeburg, um sich mit Freunden zu treffen. Aus ungeklärten Gründen kehrte sie bisher nicht zurück. Scarlett kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich

ca. 168 cm groß

ca. 50 kg

schlanke Gestalt

kurze, glatte, dunkel gefärbte Haare

weißes Unterhemd

schwarze Bomberjacke

schwarzer Rucksack

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Antreffen von Scarlett. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich Scarlett bei Bekannten in Magdeburg aufhalten könnte.

Die Polizei bittet alle Personen, welche sachdienliche Angaben zu dem Aufenthaltsort von Scarlett geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Rufnummer: 0391 / 546 – 3292 zu melden.