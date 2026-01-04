Die 80-jährige Britta B. aus Magdeburg-Stadtfeld gilt seit Samstagabend als vermisst. Die Polizei führt die Suche fort und setzt dabei erneut auch einen Hubschrauber ein.

Ein Polizeihubschrauber kreis über Magdeburg. Gesucht wird eine 80-jährige Seniorin aus Stadtfeld.

Magdeburg. - Die Suche nach der 80-jährigen Britta B. geht weiter: Auch am Sonntag, 4. Januar 2026, sind die Fahndungsmaßnahmen der Polizei noch nicht abgeschlossen. Die Seniorin aus dem Magdeburger Stadtteil Stadtfeld wird seit Samstagabend vermisst.

Trotz der bisherigen Suchaktionen, zu denen unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden. Die Luftunterstützung kreist nun erneut über Magdeburg, um noch einmal bei Tageslicht nach Britta B. zu suchen.

Die Polizei betont, dass eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, nicht zuletzt, weil Britta B. vermutlich nur in Socken und ohne Schuhe unterwegs ist – bei den aktuellen winterlichen Temperaturen und der dichten Schneedecke eine ernste Situation.

Die gesuchte Frau ist etwa 1,60 m groß, schlank, hat kurze blonde Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen grau-lila Wollpullover und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Tel. 0391 / 546-3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.