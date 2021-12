Vorsicht: Dreiste Trickbetrüger schlagen erneut mehrfach in Magdeburg zu - Polizei warnt

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 gegen Mittag erhielt eine 82-jährige Magdeburgerin einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person. Die unbekannte Person berichtete, dass ein naher Bekannter an einem Verkehrsunfall beteiligt war und dieser jetzt in Untersuchungshaft genommen werden soll. Die unbekannte Person bot der 82-Jährigen an, einen sechsstelligen Betrag zu zahlen, um die Haft zu verhindern. Die Magdeburgerin ließ sich nicht darauf ein und informierte umgehend die Polizei.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr. Hier gab sich eine unbekannte männliche Person als Anwalt aus und versuchte einen sechsstelligen Betrag zu erlangen. Auch hier wurde umgehend die Polizei informiert.

Der dritte bekannte Vorfall ereignete sich gegen Nachmittag. Eine unbekannte Person meldete sich telefonisch bei einem 66-jährigen Magdeburger und gab sich als Polizist aus. Der falsche Polizist forderte aufgrund eines Verkehrsunfalls, bei dem ein naher Verwandter beteiligt gewesen sei, einen fünfstelligen Betrag an Bargeld.

Der 66-jährige Magdeburger stellte die Aufforderung infrage, infolge dessen beleidigte die unbekannte männliche Person den 66-Jährigen und beendete das Telefonat. In allen drei Fällen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.