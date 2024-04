In Magdeburg ist erneut ein Autofahrer in das Gleisbett der Straßenbahn geraten. Während der Bergung des Unfallautos konnten keine Bahnen fahren.

Wieder Gleisbettfahrer in Magdeburg - Straßenbahn zwei Stunden blockiert

In Magdeburg ist erneut ein Auto in das Gleisbett der Straßenbahn geraten.

Magdeburg - Ein Autofahrer aus Magdeburg ist am Sonnabend, 6. April 2024, mit seinem Fahrzeug ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Der Unfall ist im Bereich der aktuellen Gleisbaustelle auf dem August-Bebel-Damm im Stadtteil Rothensee geschehen.

Vermutlich aus Unachtsamkeit sei der Fahrer in die Baustelle geraten, wie die Polizei in Magdeburg mitteilt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Einschränkungen im Straßenbahnverkehr durch Gleisbettfahrer

Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs habe gut zwei Stunden gedauert, weshalb der Straßenbahnverkehr in Richtung Norden so lange unterbrochen war. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen war in dieser Zeit von den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) eingerichtet worden.

In Magdeburg geraten immer wieder Autofahrer in das Gleisbett der Straßenbahn und können sich nicht mehr selbst aus ihrer misslichen Lage befreien.

Die meisten Vorfälle dieser Art geschehen unterhalb der Eisenbahnbrücke am Buckauer Bahnhof, gefolgt von der Gleisbaustelle auf dem August-Bebel-Damm.