Zeugen gesucht: Dieb bricht Fluchttür von Magdeburger Baumarkt auf und stiehlt E-Bike

Am 07. Dezember 2021 drang ein unbekannter Täter in einen Baumarkt in Magdeburg-Reform ein.

Magdeburg (vs) - Der Einbruch in den Innenbereich eines Baumarktes wurde am Dienstag, gegen 05.45 Uhr festgestellt und der Magdeburger Polizei gemeldet. Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam eine Fluchttür und gelangte so in den Baumarkt. Dort entwendete er ein Elektrofahrrad im unteren vierstelligen Wert.

Eine Absuche nach dem Täter im Nahbereich verlief negativ. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen werden die Spuren sowie die Videoaufzeichnungen ausgewertet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.