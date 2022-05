Zeugen gesucht: Schlägerei zwischen Gästen und Mitarbeitern in Magdeburger Lokal

In der Nacht zum Sonntag kam es in Magdeburg zwischen mehreren Personen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (vs) - Am Sonntagmorgen gegen 05.45 Uhr soll es in einer Lokalität in der Münchenhofstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein.

Laut Zeugenaussagen soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen aus dem Lokal gekommen sein. Mehrere Mitarbeiter der Lokalität sollen die Beteiligen voneinander getrennt haben. Daraufhin soll der 23-Jährige die Mitarbeiter mit Faustschlägen und Tritten angegriffen haben.

Mehrere Gäste der Lokalität beteiligten sich daraufhin an der Schlägerei. Durch die Mitarbeiter konnten die gewalttätigen Gäste vor die Lokalität verbracht werden.

Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich mehrere Beteiligte, darunter auch zwei Mitarbeiter, von der Lokalität und konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Bei der gewaltsamen Auseinandersetzung wurden ein 23-Jähriger, ein 28-Jähriger und mindestens ein namentlich unbekannter Geschädigter verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche sich zur Tatzeit vor der Lokalität aufgehalten haben und mögliche Hinweise zum Tathergang oder den Beteiligten geben können.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.