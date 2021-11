Zeugen gesucht: Unbekannte Täter stehlen Wohnmobil in Magdeburg

Im Magdeburger Stadtgebiet Fermersleben entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein hochwertiges Wohnmobil.

Magdeburg (vs) - Der 64-jährige Eigentümer des Fahrzeuges parkte sein rotes Wohnmobil der Marke Fiat am Dienstagabend, den 02. November 2021 gegen 18:00 Uhr in der Straße Alt Salbke ordnungsgemäß und verschlossen ab.

Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr stellte der 64-Jährige fest, dass sein Fahrzeug durch unbekannte Täter, auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde. In dem Wohnwagen soll sich des Weiteren eine komplette Campingausrüstung befunden haben.

Die Polizei wurde daraufhin über den Diebstahl informiert und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein. Darüber hinaus wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.