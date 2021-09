Zeugen gesucht: Unbekannter Täter stehlen schwarzes Auto in Magdeburg

Am 21. September, zwischen 06.10 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Pkw VW in Magdeburg-Sudenburg.

Magdeburg (vs) - Am 21. September, zwischen 06.10 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Pkw VW in Magdeburg-Sudenburg. Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug am Dienstagmorgen in der Salzmannstraße ordnungsmäßig geparkt und verschlossen.

Als er den schwarzen Pkw VW am Nachmittag wieder nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei wurde informierte und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein. Darüber hinaus wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrzeugbesitzer können sich beim Fachhändler zum Thema Diebstahlschutz beraten lassen. Diese wissen, welche Sicherungsmaßnahmen sich am besten für das jeweilige Fahrzeug eignen. Weitere Hinweise finden Sie hier.