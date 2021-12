Zwei Verletzte bei Unfall auf dem Magdeburger Ring

Magdeburg - (vs)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Sonntag, 26. Dezember 2021, auf dem Magdeburger Ring gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, fuhren ein 30-jähriger Renaultfahrer und ein 62-jähriger Fiatfahrer auf dem Ring in Richtung Halberstadt.

Offenbar aus einem technischen Grund konnte der Renaultfahrer plötzlich nicht mehr beschleunigen und schaltete sein Warnblinklicht ein. Das übersah der hinter ihm folgende Fiatfahrer und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der 30-jährige Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten, teilte die Polizei mit