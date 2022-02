Zweifacher Einbruch in Magdeburg

In der Nacht von Donnerstag, 10. Februar, auf Freitag wurde in zwei verschiedene Haushalte im Magdeburger Stadtteil Berliner Chaussee eingebrochen. Die Polizei ermittelt, ob es sich um die gleichen Täter handelt.

Magdeburg (vs) - Im Magdeburger Stadtteil Berliner Chaussee gab es in der Nacht von Donnerstag, 10. Februar 2022, auf Freitag zwei Einbrüche in verschiedene Haushalte.

Gegen 2 Uhr bemerkte die Bewohnerin einer Wohnung, dass in ihrem Flur Licht brennt. Der Täter verließ die Wohnung, als er die Personen bemerkte.

Nur zwei Stunden später meldete im selben Stadtteil eine Eigenheimbesitzerin ebenfalls einen Einbruch. Diesen bemerkte sie durch die offene Tür. Aus dem Flur wurden eine Handtasche sowie ein Portemonnaie samt Ausweispapieren, diverse Schlüssel und ein Mantel geklaut.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt.