Brand im Erdgeschoss Magdeburger Wohnung in Flammen: Hund alarmiert seine Besitzer
In der Nacht zu Freitag ist ein Brand in einer Erdgeschosswohnung in Magdeburg-Salbke ausgebrochen. Dass die Bewohner rechtzeitig entkamen, verdanken sie vor allem ihrem Hund.
06.02.2026, 10:10
Magdeburg. - In der Nacht zum 6. Februar wurde die Feuerwehr Magdeburg zu einem Einsatz im Stadtteil Salbke gerufen. In einer Erdgeschosswohnung war es zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Bewohner bereits selbst ins Freie begeben.