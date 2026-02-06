In der Nacht zu Freitag ist ein Brand in einer Erdgeschosswohnung in Magdeburg-Salbke ausgebrochen. Dass die Bewohner rechtzeitig entkamen, verdanken sie vor allem ihrem Hund.

Wohnungsbrand in Salbke: In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar 2026 standen Teile einer Erdgeschosswohnung in Flammen.

Magdeburg. - In der Nacht zum 6. Februar wurde die Feuerwehr Magdeburg zu einem Einsatz im Stadtteil Salbke gerufen. In einer Erdgeschosswohnung war es zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Bewohner bereits selbst ins Freie begeben.