Feuer zerstört Taubenschlag und Gartenlaube in Klein Wanzleben - 10.000 Euro Schaden 

Am Samstag, den 09. Juli 2022, kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Klein Wanzleben.

Klein Wanzleben/Österling (vs) - Durch die Rettungsleitstelle wurde am Samstag gegen 11.10 Uhr ein Brand an einem Garagenkomplex gemeldet. Es handelt sich dabei um einen alten gemauerten Taubenschlag, drei Schuppen und eine angrenzende Gartenlaube. Der Taubenschlag brannte in voller Ausdehnung, während die Schuppen lediglich vom Brand leicht betroffen waren.

Auch die Gartenlaube brannte vollständig aus. Da keine brennbaren Mittel in den Gebäuden untergebracht waren, geht man derzeit von einem technischen Defekt der alten Stromleitung aus. Ein Brandursachenermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.