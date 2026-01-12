In Seehausen im Landkreis Börde wurde eine Bäckerei Ziel eines Einbruchs. Auch ein angrenzender Einkaufsmarkt ist betroffen.

Die Polizei hat nach dem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Seehausen Spuren gesichert.

Seehausen/ tf - Wegen eines Einbruchs in eine Bäckereifiliale hat die Polizei am Montagmorgen (12. Januar) in Seehausen im Landkreis Börde umfangreich Spuren gesichert.

Laut Polizeimeldung haben sich die noch unbekannten Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in die Bäckerreifiliale an der Ringstraße verschafft. Die Täter sind demnach über eine Fensterscheibe ins Innere des Geschäfts gelangt. Dort hätten sie versucht, einen Tresor zu öffnen, was ihnen aber nicht gelungen sei, heißt es in der Meldung weiter.

Polizei: Fenster in Einkaufsmarkt eingeschlagen

An einem angrenzenden Einkaufsmarkt wurde laut Polizeimeldung ebenfalls eine eingeschlagene Bürofensterscheibe festgestellt. Ob in dem Einkaufsmarkt Diebesgut entwendet wurde, sei aber noch nicht bekannt, heißt es weiter.

Hinweise zu den Tätern gebe es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich beim Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 / 4780 zu melden.