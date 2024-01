Nach einer Attacke auf einen 15-jährigen Teenager in Oschersleben konnte die Polizei laut eigenen Aussagen mehrere Tatverdächtige ermitteln.

Oschersleben/DUR. - Im Dezember 2023 machte ein Video in den sozialen Netzwerken die Runde, welches einen Angriff auf einen Jugendlichen am ZOB in Oschersleben zeigte.

Polizei in Oschersleben an Schulen, Stadtzentrum und ZOB im Einsatz

In diesem Zusammenhang sind laut Polizei bereits mehrere Tatverdächtige ermittelt. Die Polizei sei verstärkt im Stadtzentrum, an Schulen und dem ZOB präsent. Ziel sei die Ermittlung weiterer Geschädigter und Tatverdächtiger sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.

Sollten es weitere Personen geben, die Hinweise zu dieser oder weiteren Taten geben können, sollen sich diese umgehend an die Polizei in Haldensleben unter 03904/478-0 wenden.