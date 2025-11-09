Nach einem Unfall voll gesperrt war die Landstraße zwischen Klietz und Mahlitz im Landkreis Stendal. Warum dem Fahrer der Entzug der Fahrerlaubnis droht.

Dieses Fahrzeug ist im Wald zwischen Mahlitz und Klietz gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehrleute aus Schollene mussten auslaufende Flüssigkeit binden und leuchteten die Unfallstelle aus.

Mahlitz/Scharlibbe. - Kurz hinter Mahlitz (Landkreis Stendal) prallte ein 38-jähriger Fahrer in der Nacht zum 8. November gegen 3.18 Uhr gegen einen Baum und kam auf der Straße zum Stehen. Der Motor flog dabei mehrere Meter in den Wald. Der unverletzte Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien.