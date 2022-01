96-jähriger Autofahrer flüchtet in Salzwedel vom Unfallort

Salzwedel (vs) - Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich ein 96-Jähriger verantworten. Er war am Sonntag (2. Januar) gegen 11 Uhr mit seinem Audi beim Ausparken an der Magdeburger Straße in Salzwedel gegen einen Opel Corsa gestoßen und weitergefahren. Eine Zeugin (55) merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Die Beamten suchten den Mann zu Hause auf, der angab, nicht bemerkt zu haben, dass sein Wagen ein anderes Fahrzeug berührte. Der geschädigte Opel gehörte übrigens einem 85-Jährigen, der gerade auf dem Friedhof war, als der Unfall passierte. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 650 Euro.