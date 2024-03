In Salzwedel ist es zu einem Unfall gekommen. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Salzwedel/VS. - Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel ereignete sich am Sonnabend gegen 8.04 Uhr ein Unfall.

An der dortigen Ampel wartete ein weißer Lkw. Dessen 62-jähriger Fahrer gab an, dass ein Toyota auf seinen Lkw aufgefahren sei. Der 53-jährige Toyota-Fahrer hingegen behauptet, der Lkw sei rückwärts gefahren und dabei auf den Toyota aufgefahren.

Nach Angaben der Polizei ist der Unfallhergang noch unklar. Dies sei nun Teil der Ermittlungen. Bei dem Toyota-Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 0,98 Promille festgestellt. Er musste zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.