Salzwedel (vs) - Am Sonnabend um 11.27 Uhr durchbrach ein 59-jähriger Fahrer mit seinem Renault den Zaun eines Salzwedeler Baumarktes an der Kleinbahnstraße. Anschließend kollidierte das Fahrzeug auf dem Betriebsgelände mit einem Gewächshaus, einer Gartenlaube und kam an einem Holz-/Metallhaufen zum Stehen.

Auslöser für den Verkehrsunfall war ein epileptischer Anfall, heißt es im Pressebericht der Polizei. Der Mann war zunächst nicht ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Schaden wird auf insgesamt rund 40 000 Euro geschätzt. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher.