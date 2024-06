Erneut in drei Autos in Salzwedel eingebrochen

Salzwedel/vs. - Erneut haben Täter auf dem Parkplatz am Bahnhof in Salzwedel zugeschlagen und sind in drei Pkw eingebrochen. Darüber informiert die Polizei am Sonntag. Die Einbrüche hätten in der Nacht zum Freitag stattgefunden, heißt es im Pressebericht. Insgesamt seien die Scheiben von drei Wagen eingeschlagen und anschließend der Innenraum durchsucht worden.

An den Autos seien Schäden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei sucht erneut Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen an der Bahnhofstraße wahrgenommen haben oder Hinweise zu Tätern oder tatverdächtigen Personen geben können. Diese werden gebeten, sich im Polizeirevier Salzwedel, Telefon 03901/ 84 80, zu melden.

Zwischen dem 24. April und dem 10. Juni seien im Salzwedeler Stadtgebiet bislang 14 Fahrzeuge angegriffen worden, erfuhr die Volksstimme aus dem Polizeirevier. Die Beamten raten, keine Gegenstände sichtbar im Inneren zu lagern.