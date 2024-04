In Binde, einem Ortsteil von Arendsee, brennen fünf Ställe einer Schweinezuchtanlage.

Schweinställe stehen bei Arendsee in Vollbrand

In Binde bei Arendsee steigt schwarzer Qualm auf.

Binde - In Binde bei Arendsee brennt seit etwa 14.30 Uhr in der Schweinezuchtanlage. Fünf Ställe stehen momentan in Vollbrand. Feuerwehren aus der Region versuchen, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern.

Feuer in Binde: Schweinezuchtanlage in Vollbrand

Die Tiere konnten zum Teil nach draußen gelassen werden, in einige Ställen sind aber die Decken heruntergebrochen und vermutlich auf die Schweine in ihren Buchten gefallen.

In der Schweinezuchtanlage Binde brennen sechs Ställe. Foto: ChristianZiems

Wie viele Tiere gerettet werden konnten oder tot sind, ist noch unklar, insgesamt sind 15.000 Schweine - Sauen und Ferkel - betroffen. Tierärzte und Mitarbeiter des Veterinäramtes sind vor Ort. Mitarbeiter wurden nach Angaben eines Polizeisprecher nicht verletzt.

Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Sobald es möglich ist, wollen Kriminalbeamte die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Beißender schwarzer Qualm steigt auf und ist bis in 20 Kilometer entfernte Salzwedel zu sehen. Die Straße nach Schernikau, die an der Anlage vorbei führt, ist voll gesperrt.