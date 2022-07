Feuer in Salzwedel: Gartenbesitzer versucht brennendes Sofa mit Gießkanne zu löschen

Zu einem Brand in einem Garten wurden Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Salzwedel gerufen.

Salzwedel (vs) - Zu einem Brand in einem Garten wurden Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag, den 17. Juli 2022 in Salzwedel auf dem Dämmchenweg gerufen. Vor Ort mussten die Beamten feststellen, dass ein Sofa (Einsitzer) auf einer Feuerschale brannte.

Von dort aus griff das Feuer auf den Rasen über und breitete sich bis über die Grundstücksgrenze hinaus aus, wobei eine Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern betroffen ist.

Der 52-jährige Gartenbesitzer versuchte das Feuer mit einer Gießkanne zu löschen. Aber erst der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 9 Kameraden vor Ort war, gelang dies endgültig. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Den Verursacher erwartet ein Strafverfahren.