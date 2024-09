Ein Brand in Kleinau löste am Sonnabendmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Rund 45 Einsatzkräfte bekämpften Flammen und Rauch.

Kleinau/Arendsee. - In Kleinau hat am Sonnabend ein privates Materiallager in der alten Molkerei gebrannt. Acht Feuerwehren waren im Einsatz. Gegen 13 Uhr rückten zunächst die Kleinauer Aktiven an, da zog bereits dunkler Qualm aus dem Gebäude.