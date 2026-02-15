Ein betrunkene Radfahrer hat in Salzwedel Polizeibeamte auf eine besondere Art auf sich aufmerksam gemacht.

Salzwedel/VS. - Ein Fahrradfahrer, der mit seinem Drahtesel ohne Licht unterwegs war, in Schlangenlinien fuhr und versuchte, die Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel zu überqueren: Das fiel Polizeibeamten am Sonntag, 15. Februar 2026, gegen 0.30 Uhr auf.

Auf Höhe des Funkstreifenwagens sei der 26-Jährige dann vom Rad auf die Straße gefallen, heißt es im Pressebericht weiter. Dabei habe sich der Mann glücklicherweise nicht verletzt.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille, teilt die Polizei mit. Aufgrund des hohen Wertes musste der 26-Jährige zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Salzwedel. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist eingeleitet.