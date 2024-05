Arendsee/hz. - Arendseer meldeten sich am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr bei der Salzwedeler Polizei. Sie beobachteten nahe des an der Kaskade stehenden Kriegerdenkmals einen Mann. Dieser soll mit einem Beil auf das Geländer des dortigen Aussichtspunktes eingeschlagen haben. Polizisten machten sich auf den Weg, konnten den Unbekannten aber vor Ort nicht mehr antreffen. Zeugen gaben gegenüber den Ordnungshütern an, dass sie sich am Ufer des Arendsees, unterhalb des Aussichtsbereiches, aufhielten.

Plötzlich fielen ihnen lautstarke Schlaggeräusche auf. Kurz darauf entdeckten sie den Mann. Dieser reagierte mit undeutlichen Äußerungen. Er schlug mit dem Beil weiter massiv auf das Geländer ein. Der Unbekannte soll zudem das Beil gegenüber den Zeugen gehoben und einen Wurf angedeutet haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei ermittelt. Die Beamten wollen über einen Zeugenaufruf weitere Hinweise erlangen. Wer von dem Vorfall etwas bemerkt hat, sollte sich unter der Telefonnummer 039384/98 49 16 melden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Hinweise direkt in Salzwedel zu geben. Das dortige Revier ist unter der Nummer 03901/84 80 zu erreichen.