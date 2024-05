Salzwedel/vs. - Mal schnell von einer Party nachts mit dem Fahrrad nach Hause: Das wollte wohl ein 39-Jähriger. Er hatte jedoch Pech, dass er am Sonntag kurz vor 4 Uhr in der Straße Vor dem Neuperver Tor in Salzwedel einer Polizeistreife auffiel, die gerade in der Kreisstadt nach dem Rechten sah.

Die Beamten kontrollierten den Mann, der in der Dunkelheit unterwegs war. Dabei hätten sie erheblichen Alkoholgeruch bei dem Zweiradfahrer bemerkt, heißt es im aktuellen Pressebericht. Und noch eines verriet den Mann: Er habe sich beim Absteigen am Fahrrad festhalten müssen, schilderten die Polizeibeamten.

Daraufhin musste der Ertappte kräftig ins Röhrchen pusten. Der Atemalkoholtest zeigte anschließend einen vorläufigen Wert von 2,26 Promille an Das hatte eine Strafanzeige zur Folge, teilten die Ordnungshüter weiter mit, die raten, sich lieber nach Hause fahren zu lassen.