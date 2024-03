In einem Mehrfamilienhaus neben einer Kita in Salzwedel ist ein Brand ausgebrochen.

Salzwedeler Feuerwehr mit Atemschutzgeräten in Wohnung

Feuer in Wohnhaus

Salzwedel. - Eile war geboten, als die Freiwillige Feuerwehr Salzwedel zum Brand in einem Wohnhaus ausrückte.

Gegen 7 Uhr heulten die Sirenen in der Hansestadt, kurze Zeit später traf die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen, darunter einem Leiterwagen, am Brandort ein.

Die Salzwedeler Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Brandort aus. Foto: Alexander Rekow

In dem Mehrfamilienhaus an der Ziegeleistraße neben der Kita Kronsberg zog dichter Qualm von einem der Balkone empor. Mit Atemschutzgeräten gingen die Aktiven der Feuerwehr schließlich hinein, löschten den Brand. Rund 30 Minuten später war alles vorbei.

Wie die Volksstimme vor Ort erfuhr, befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Für einen Schrecken in der Nachbarschaft sorgte es trotzdem. Mehrere Mieter beobachteten von ihren Balkonen das Treiben an der Nachbarwohnung.

Im Kronsberg ging kurzzeitig für den Straßenverkehr nichts mehr. Foto: Alexander Rekow

Unterdessen trafen auch immer mehr Eltern mit ihren Kindern an der Kita nebenan ein. Für die Kleinen war es wohl ein großes Spektakel. Weniger für die Mitarbeiterin eines häuslichen Pflegedienstes, die darauf wartete, dass die Straße wieder frei wird. Denn aufgrund der Löscharbeiten war die Zuwegung ins Wohngebiet Kronsberg kurzzeitig gesperrt.