Schwerer Unfall mit einem Pferdegespann bei Klötze

Schwiesau (vs) - Ein Ausflug mit einem Kremsergespann ist am Sonnabendnachmittag böse geendet. Bei einer Rast an der Wassertretstelle an der Bäke bei Schwiesau haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Pferde gescheut. Das Gefährt fuhr gegen zwei Findlinge und kippte auf die rechte Seite. Der Kutschenführer stieß dabei mit dem Kopf gegen einen Stein und geriet unter den Kremser.

Der 71-jährige Mann musste von alarmierten Rettungskräften befreit und aufgrund seiner Kopfverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Magdeburger Klinikum verlegt werden. Die Pferde blieben unverletzt, am Kremser entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Fahrgäste waren zum Unfallzeitpunkt nicht mehr auf dem Wagen.