Wilde Verfolgungsjagd bei Kloster Neuendorf: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

In der Nacht zum Freitag wollten Polizeibeamte bei Jävenitz ein Autofahrer kontrollieren. Das Fahrzeug war den Beamten aus einer vergangenen Verkehrsstraftat im Zusammenhang mit dem Konsum von Betäubungsmitteln bekannt.

In der Ortslage Jävenitz bemerkte der Fahrzeugführer den herannahenden Streifenwagen und beschleunigte sein Fahrzeug.

Kloster Neuendorf (vs) - Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitag, den 22. April 2022 gegen 02.05 Uhr in Kloster Neuendorf fuhr ein BMW-Fahrer durch die Messstelle. Das Fahrzeug war den Beamten aus einer vergangenen Verkehrsstraftat im Zusammenhang mit dem Konsum von Betäubungsmitteln bekannt.

Aus diesem Grund entschlossen sie sich zur Nachfahrt nach dem Pkw. In der Ortslage Jävenitz bemerkte der Fahrzeugführer den herannahenden Streifenwagen und beschleunigte sein Fahrzeug. Dabei wurden Geschwindigkeiten bis 200 km/h erreicht.

Über die L30 entfernte sich der Pkw-Fahrer weiter. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift konnte der Autofahrer hier festgestellt werden. Der 37-Jährige wurde ebenfalls angetroffen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine, Kokain und Cannabis.

Es wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden mit dem Führerschein beschlagnahmt. Neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet den Fahrer nun auch eine Strafanzeige wegen eines illegalen Fahrzeugrennens.