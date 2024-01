Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Zu einem Brand ist es am Mittwochabend in Schönebeck gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist auf dem Gelände eine Firma in der Calbeschen Straße ein Feuer ausgebrochen. Darüber informierte am Donnerstagmorgen Sabine Zander, Einsatzleiterin vor Ort und Leiterin der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzelmen. Das Löschen des Feuers gestaltete sich schwierig.