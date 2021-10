Zeugen gesucht: Feuerteufel zündet mehrere Müllcontainer in Calbe an

Am Dienstagmorgen, den 12 Oktober 2021, gegen 01:00 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in Calbe ausrücken.

Calbe (vs) - Am Dienstagmorgen, den 12 Oktober 2021, gegen 01:00 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in Calbe ausrücken.

Im ersten Fall brannten sechs Müllcontainer im Bereich der Salzer Straße, Grundstück 22. Im zweiten Fall, etwa eine Stunde später brannte Grobmüll, welcher neben den Müllcontainern in der Eisenwerkstraße abgelegt war.

In beiden Fällen wird derzeit von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ausgegangen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder dessen Entstehung geben können, melden sich bitte bei der Polizei. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 03471-3790.