Am Steinbruch Hohenerxleben gab es einen Rettungseinsatz für die hiesige Feuerwehr und die Staßfurter. Offen ist, was aus dem Alarm „Bewusstlose Person“ wurde.

Rettungseinsatz am Steinbruch Hohenerxleben

Hohenerxleben/Bernburg - Zu einem Rettungseinsatz ist es am Steinbruch in Hohenerxleben gekommen. Auf Nachfrage bestätigt ein Pressesprecher des Salzlandkreises, dass bei der „Integrierten Leitstelle um 16.35 Uhr am vergangenen Sonnabend ein Notruf eingegangen ist“. Ein Notarzt und die Feuerwehren Hohenerxleben und Staßfurt wurden „aufgrund einer bewusstlosen Person alarmiert“.

Polizei im Einsatz, oder doch nicht?

Der Salzlandkreis-Sprecher verweist für mehr Infos auf die Polizei, die hinzugezogen worden sei. Das Revier Salzland wiederum erklärt – auch auf nochmalige Nachfrage – dass dort keine Polizei im Einsatz war und man somit nichts dazu sagen könne. Die Statistik der Feuerwehr Staßfurt bestätigt derweil den Einsatz als „technische Hilfeleistung“. Nach Volksstimme-Informationen wurde eine Person per Trage aus dem Steinbruchgelände geholt und den medizinischen Einsatzkräften übergeben.