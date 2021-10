Tatort Hobbyraum: Dreiste Diebe brechen gewaltsam in Staßfurter Privatgrundstück ein 

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag, den 11. Oktober, gewaltsam Zugang zum Hobbyraum eines Privatgrundstücks in der Hamsterstraße. Die Ermittlungen dauern an.

Staßfurt (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag, den 11. Oktober, gewaltsam Zugang zum Hobbyraum eines Privatgrundstücks in der Hamsterstraße. Nachdem sie das Tor des Grundstücks überwunden hatten, machten sie sich scheinbar zielstrebig an der Tür des Raumes zu schaffen.

Aus dem Raum wurden ein Fernseher der Marke Panasonic, ein Kühlschrank und mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Makita entwendet. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Spurensicherung und ein Suchhund kamen am Tatort zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.