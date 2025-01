Melkow. - Eine unklare Rauchentwicklung an einer Scheune in Melkow hat ein Bürger am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr gemeldet. Die Leitstelle in Stendal alarmierte daraufhin unter anderem die Feuerwehren aus Wust und Tangermünde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.