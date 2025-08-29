Flammen in der Nacht Anwohnerin in Stendal-Stadtsee hat Angst vor Feuerteufel
Immer wieder brennt illegal abgeladener Müll in Stendal, wie am 28. August, nahe eines Wohnhauses. Videoüberwachung könnte sowas laut einer Anwohnerin verhindern.
29.08.2025, 11:43
Stendal - Christine Schalhorn ist aufgebracht: „Können die hier keine Videokameras installieren?“, fragt sie aufgeregt. Zum wiederholten Mal hat am späten Donnerstagabend, 28. August, illegal abgeladener Sperrmüll an der Ecke Otto-Lilienthal-Straße, Graf-Zeppelin-Straße gebrannt.