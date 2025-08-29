weather regenschauer
  4. Flammen in der Nacht: Anwohnerin in Stendal-Stadtsee hat Angst vor Feuerteufel

Immer wieder brennt illegal abgeladener Müll in Stendal, wie am 28. August, nahe eines Wohnhauses. Videoüberwachung könnte sowas laut einer Anwohnerin verhindern.

Von Anna Lisa Oehlmann 29.08.2025, 11:43
Auf einer illegalen Müllkippe an der Ecke Graf-Zeppelin-Straße in Stendal hat es am Donnerstagabend gebrannt.
Auf einer illegalen Müllkippe an der Ecke Graf-Zeppelin-Straße in Stendal hat es am Donnerstagabend gebrannt. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Christine Schalhorn ist aufgebracht: „Können die hier keine Videokameras installieren?“, fragt sie aufgeregt. Zum wiederholten Mal hat am späten Donnerstagabend, 28. August, illegal abgeladener Sperrmüll an der Ecke Otto-Lilienthal-Straße, Graf-Zeppelin-Straße gebrannt.