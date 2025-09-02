Die Freiwillige Feuerwehr Stendal hat Dienstagnacht, 2. September, fünf Brandstellen gelöscht. Darum kreiste während des Einsatzes ein Helikopter über Stendal.

Vor einem Autohaus an der Heerener Straße in Stendal haben Dienstagnacht, 2. September 2025, elf Fahrzeuge gebrannt.

Stendal - Es ging von der Heerener Straße zum Dahrenstedter Weg und zurück. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal hatten in der frühen Dienstagnacht, 2. September, alle Hände voll zu tun. Fünf Brandstellen galt es zu bekämpfen. Zwölf Fahrzeuge, Container und ein Gebäudeteil standen in Flammen.