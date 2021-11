Feuerwehreinsatz Brand in Obdachlosenunterkunft in Stendal: Schaden über 100.000 Euro

Eine Obdachlosenunterkunft in der Straße Hoher Weg 3 in Stendal hat in der Nacht zu Freitag gebrannt. Der Schaden ist groß. Bewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden.