  4. Drehleiter im Einsatz: Brand in Wohnhaus in Stendal: auch Nachbarn sind betroffen

Rauch und Flammen an der Sachsenstraße in Stendal: Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr verhindern am Samstag, 27. Dezember, Schlimmeres.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 27.12.2025, 21:22
Rauch zieht am 27. Dezember aus einer Wohnung in der Sachsenstraße in Stendal. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal kontrollieren von der Drehleiter aus, ob sich ein Brandherd im Schornstein befindet.
Stendal - Rauch und Flammen in einem Wohnhaus in Stendal-Nord meldeten Anrufer der Leitstelle Altmark am Sonnabend, 27. Dezember, gegen 19 Uhr. Polizei und 23 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten an der Sachsenstraße zur Hilfe und Verhinderten Schlimmeres.