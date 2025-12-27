Drehleiter im Einsatz Brand in Wohnhaus in Stendal: auch Nachbarn sind betroffen
Rauch und Flammen an der Sachsenstraße in Stendal: Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr verhindern am Samstag, 27. Dezember, Schlimmeres.
Aktualisiert: 27.12.2025, 21:22
Stendal - Rauch und Flammen in einem Wohnhaus in Stendal-Nord meldeten Anrufer der Leitstelle Altmark am Sonnabend, 27. Dezember, gegen 19 Uhr. Polizei und 23 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten an der Sachsenstraße zur Hilfe und Verhinderten Schlimmeres.