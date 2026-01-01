Von Silvester auf Neujahr gibt es besonders viele Einsätze für die Feuerwehr Stendal. Die Volksstimme hat Einsatzleiter Michael Genz in der Nacht des Jahreswechsel auf 2026 begleitet.

Brände und Attacken auf Einsatzkräfte der Feuerwehr in Stendal

Einsatzleiter Michael Genz beim Brand von Müllcontainern an der Hans-Schomburgk-Straße in Stendal-Süd in der Silvesternacht.

Stendal - Ein Gong ertönt. Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Genz lässt sein Essen stehen und sprintet ins Feuerwehrgerätehaus in Stendal. Blitzschnell zieht er seine Schutzbekleidung über, startet Einsatzleitwagen, Blaulicht und Martinshorn. Ziel: Brand in Stendal-Stadtsee. Wie der Stendaler die Wachbereitschaft von Silvester 2025 auf Neujahr erlebt hat.