weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Stendal
    4. >

  4. Wohnung in Stendal brennt aus - Brandserie beschäftigt Polizei

Polizei ermittelt Wohnungsbrand in Stendal: Feuerteufel schlägt wieder zu

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal löschen eine Stunde lang eine brennende Wohnung im Stadtteil Süd. In den vergangenen Wochen hat es dort häufiger gebrannt.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 23.09.2025, 13:50
Eine Wohnung in einem der Blöcke an der Ecke Dahrenstedter Weg/ Hansesallee in Stendal stand am frühen Dienstagmorgen in Vollbrand.
Eine Wohnung in einem der Blöcke an der Ecke Dahrenstedter Weg/ Hansesallee in Stendal stand am frühen Dienstagmorgen in Vollbrand. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Ein Mitarbeiter einer Bäckerei in Stendal-Süd hat am frühen Dienstagmorgen, 23. September, gegen 5.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Der kam nicht aus dem Ofen der Backstube, sondern aus einem benachbarten Gebäude.