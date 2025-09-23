Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal löschen eine Stunde lang eine brennende Wohnung im Stadtteil Süd. In den vergangenen Wochen hat es dort häufiger gebrannt.

Wohnungsbrand in Stendal: Feuerteufel schlägt wieder zu

Eine Wohnung in einem der Blöcke an der Ecke Dahrenstedter Weg/ Hansesallee in Stendal stand am frühen Dienstagmorgen in Vollbrand.

Stendal - Ein Mitarbeiter einer Bäckerei in Stendal-Süd hat am frühen Dienstagmorgen, 23. September, gegen 5.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Der kam nicht aus dem Ofen der Backstube, sondern aus einem benachbarten Gebäude.