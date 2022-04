Crash an der Kreuzung: 81-jähriger Autofahrer nimmt auf L2 in Scharpenhufe die Vorfahrt

Scharpenhufe - Am Donnerstag gegen 15 Uhr kam es in Scharpenhufe (L2) an der Kreuzung Wahrenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er den 55-jährigen Autofahrer, der sich im Gegenverkehr befand und es kam zum Zusammenstoß. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.